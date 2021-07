Eibelstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Kindermann hat eine neue Partnerschaft mit MAXHUB angekündigt, um das gesamte Portfolio der MAXHUB UC-Lösungen an Systemintegratoren und Wiederverkäufer in Deutschland und Österreich zu liefern.Das 1861 gegründete Unternehmen Kindermann blickt auf eine lange Tradition in der Pro-AV-Branche zurück und ist einer der führenden Anbieter, der als Hersteller und Distributor in der DACH-Region agiert."MAXHUB verfügt über eine breite Palette von Lösungen, die ideal mit unserem aktuellen Produktangebot zusammenarbeiten. Darüber hinaus haben wir einen enormen Anstieg der Nachfrage nach Video-Collaboration- und Conferencing-Technologien in unserem gesamten Kundenstamm beobachtet, der sich auch auf den SMB-Kundenstamm erstreckt. Wir kennen den Wert der Marke MAXHUB im Markt und die hervorragende Produktqualität und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit MAXHUB, um diese Lösungen in der gesamten Region auf den Markt zu bringen", sagt Thomas Gerner, Leiter Produktmanagement, Kindermann GmbH."Wir waren unglaublich beeindruckt von der langjährigen Reputation von Kindermann als Full-Service-Anbieter in der DACH-Region. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kindermann und wissen, dass Kindermanns Verständnis der Märkte und Kunden sicherstellen wird, dass wir unseren zukünftigen Kunden die beste Lösung und den besten Service bieten können", sagt Darren Lin, General Manager von MAXHUB.Für weitere Informationen über Kindermann besuchen Sie das Unternehmen online unter www.kindermann.de .Informationen zu MAXHUBMAXHUB ist eine Marke der CVTE (Stock Code:002841) Gruppe und ist ein weltbekannter Lösungsanbieter von LCD-Treiberprodukten. MAXHUB konzentriert sich auf die Entwicklung modernster Interaktionstechnologien und das Design innovativer Anwendungen, die für Bildung, Gastgewerbe, Konferenzen, Digital Signage und ähnliche Umgebungen optimiert sind. MAXHUB-Displaytechnologie ist in führenden Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt zu finden. Für weitere Informationen besuchen Sie MAXHUB unter http://global.maxhub.com/.Pressekontakt:Gerhard Zawatzki gerhard.zawatzki_ext@maxhub.com, +49 172 8409056Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572521/image_1.jpgOriginal-Content von: CVTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157403/4973665