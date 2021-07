Mit minus 2,6 Prozent hatte der DAX am Montag den schlechtesten Tag des Jahres. Auch in den USA hieß es zum Wochenauftakt "raus aus Aktien, rein in Anleihen". Die Folge war ein deutlicher Rückgang bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf nur noch 1,18 Prozent.Die große Frage ist, ob der "schwarze Montag" nur ein schwacher Tag war oder der Auftakt einer längeren Korrekturbewegung. Viel wird von den Quartalszahlen abhängen, die jetzt zur Veröffentlichung anstehen. IBM hat mit seinen am ...

