(shareribs.com) Chicago 20.07.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel erneut fest. Vor allem Weizen kann seine Kursgewinne ausbauen. Der Zustand der Sojaernte hat sich leicht verbessert. Für Mais und Sojabohnen geht es in der neuen Handelswoche wieder nach oben. Das Wetter in den US-Anbaugebieten bleibt dabei einer der größten Risikofaktoren.Das USDA ...

