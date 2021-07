Köln (ots) - - In Straßburg sind am 19. Juli die Dreharbeiten zur 2. Staffel der deutsch-französischen Politsatire "Parlament" gestartet. Noch bis zum 3. September entstehen am offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments zehn neue, 30-minütige Folgen.Wieder mit dabei im deutsch-französisch-englischen Cast sind Xavier Lacaille (Samy), Liz Kingsman (Rose), Philippe Duquesne (Michel), Lucas Engländer (Torsten) und William Nadylam (Eamon). Neuzugänge sind die französische Schauspielerin Georgia Scalliet sowie Martina Eitner-Acheampong ("Stromberg" - Erika Burstedt) und Johann von Bülow ("Mord mit Aussicht" - Jan Schulte).Zurück im EuropaparlamentErneut dreht sich alles um politische Intrigen, Scharmützel und Manipulationen rund um das Geschehen im Europaparlament. Mitarbeiter Samy (Xavier Lacaille) dient jetzt einer neuen Europaabgeordneten: Valentine Chantel (Georgia Scalliet). Die junge, ehrgeizige französische Politikerin holt sich ohne es zu ahnen mit der deutschen MEP Gesine (Martina Eitner-Acheampong) ihre größte Widersacherin ins Team für den "Blue-Deal" - ein Gesetzespaket zum Schutz der Meere. Auch Rose (Liz Kingsmen) kehrt nach Straßburg zurück. Wegen des Brexits ist für sie kein Platz mehr im Parlament und sie muss Lobbyistin werden. Michel (Philippe Duquesne) wird Parlamentspräsident. Eingefädelt hat das sein Stabschef Martin Kraft (Johann von Bülow), der eigentlich eine leicht zu führende Marionette wollte und jetzt mit einem überzeugten Europäer konfrontiert ist.Die Ausstrahlung auf ONE und in der ARD Mediathek ist für 2022 geplant."Parlament" wurde in diesem Jahr mit dem renommierten Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 27. August statt. Bereits ab 26. August zeigt ONE ab 20.15 Uhr die komplette erste Staffel, die dann auch in der ARD-Mediathek abrufbar ist.Regie führen Jeremie Sein, Émilie Noblet und Noé Debré, der als Headwriter auch die weitern Autoren Lilly Lambert, Pierre Dorac und Maxime Calligaro anleitet."Parlament" wird produziert von Dagmar Rosenbauer und Jan Diepers (Studio Hamburg/ Serienwerft) sowie von Thomas Saignes und Fabienne Servant Schreiber von cinétévé für ONE/SWR/WDR und France Télévision.Redaktion: Silke Holgersson (ONE), Brigitte Dithard (SWR) und Götz Bolten (WDR)Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4973743