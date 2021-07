Plant Veda unterzeichnet strategische Partnerschaft mit dem führenden kanadischen E-Commerce-Lieferdienst UniUni.com

Vancouver, BC - 20. Juli 2021 - Plant Veda Foods Ltd. ("Plant Veda" oder das "Unternehmen") (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit UniUni.com ("UniUni"), einem führenden E-Commerce-Lieferservice in Kanada, abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung wird UniUni die Lieferdienste für die E-Commerce-Bestellungen von Plant Veda in ganz Kanada übernehmen.

"Seit wir Anfang des Jahres auf dem lokalen Markt zusammengearbeitet haben, waren die Servicequalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis von UniUni das Beste", sagt Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft über unseren lokalen Markt in BC hinaus auszuweiten und mit UniUni in den kommenden Jahren weiter zu wachsen."

UniUni ist einer der führenden Anbieter von E-Commerce-Lieferlösungen in Kanada und arbeitet mit über 50 Einzelhändlern und Unternehmen wie Amazon, Walmart und Shopify zusammen.

UniUni verfügt über mehr als 3.000 Zustellfahrer, die in neun Lagerzentren in ganz Kanada tätig sind und täglich mehr als 30.000 Pakete sicher an die Haustüren von E-Commerce-Käufern in ganz Kanada liefern.

Ausgabe von Optionen

Plant Veda gibt außerdem bekannt, dass es 10.000 Aktienoptionen an einen Verkaufsberater ausgibt, die einen Ausübungspreis von $1,81 haben, sofort gevestet sind und eine Laufzeit von 2 Jahren haben.

Über Plant Veda

Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.

Um mehr über Plant Veda zu erfahren, besuchen Sie https://www.plantveda.com.

Rechtliche Hinweise

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "fortsetzen", "einschätzen", "erwarten", "können", "werden", "würden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit bei der Canadian Securities Exchange und den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen, in denen das Unternehmen ein meldepflichtiger Emittent ist, eingereicht werden.

