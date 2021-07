Der Papiertrinkhalm in U-Form von SIG feiert diesen Monat Marktpremiere in Österreich. Berglandmilch eGen ist das erste österreichische Unternehmen, das diese Innovation für ihre Kultprodukte "Lattella Mini" und die "Schärdinger Schokomilch" auf den Markt bringt. Nachhaltige Lösungen gewinnen aufgrund der EU-Abfallgesetzgebung und der wachsenden Besorgnis über die Umweltauswirkungen von Kunststoffprodukten weiter an Bedeutung. Gemäß der SUP-Richtlinie (Single Use Plastic) der Europäischen Union dürfen Trinkhalme aus Plastik in Europa nach Juli 2021 nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Die Umstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...