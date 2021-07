Bonn (ots) - Erstmals erscheint der journalist in vier unterschiedlichen Cover-Varianten. Die journalist-Sommerausgabe hat den Schwerpunkt "Inspiration - das Heft der Ideen". In den Titelstücken sprechen vier Medienpersönlichkeiten über das, was sie antreibt, und über die Themen, an denen sie gerade arbeiten. Mit:Julia Bönisch war Digitalchefin der Süddeutschen Zeitung, bevor ein Essay von ihr zum Bruch mit dem Verlag führte. Heute ist Bönisch für die digitale Transformation bei Stiftung Warentest verantwortlich. Sie sagt: "Wir verändern uns aus einer Position der Stärke heraus und können uns die dafür nötige Zeit nehmen. Wir müssen nicht - wie in vielen anderen Verlagen - irgendwelche Restrukturierungs- oder Kürzungsprogramme durchziehen."Melisa Erkurt arbeitete als Redakteurin beim ORF und merkte, dass der Sender einen Teil der Gesellschaft nicht mehr abbildet. Dann hat sie mit "Die Chefredaktion" ein eigenes Medium für diese Zielgruppe gegründet: auf Instagram. Sie sagt: "Viele Kollegen erkennen nicht, dass sie ihrem Job als Journalist*innen nicht gerecht werden, wenn sie die Gesellschaft nicht abbilden."Mark Heywinkel ist Leiter der Formatentwicklung bei Zeit Online. Er sagt: Auch die beste Idee kann scheitern. "Eine kluge Formatentwicklung bereitet sich darauf vor, dass 'Persona Nora' trotz passgenauem Instagram-Produkt keine Abo hinterlässt, keinen Post liket und kommentiert."Christine Strobl ist die erste Frau an der Spitze der ARD-Programmdirektion. Ihr Blick geht besonders aufs Digitale. Sie sagt: "Langfristig wird es nicht reichen, die ARD-Mediathek mit 90 Prozent des linearen Angebots zu füllen, um jüngere Zielgruppen an uns zu binden."Für jede*n Protagonist*in des Titelschwerpunkts hat der journalist ein Cover auf seiner Sommerausgabe gestaltet, die heute erscheint. Weiterhin druckt der journalist wie gewohnt die Hälfte seiner Auflage mit dem Schriftzug "journalistin" im Titelkopf, die andere Hälfte mit dem Schriftzug "journalist". Wer welches Cover mit welcher Titelpersönlichkeit erhält, entscheidet der Zufall.Der journalist ist mit einer Druckauflage von 30.000 Exemplaren das größte und wichtigste Magazin für Journalist*innen in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/4973782