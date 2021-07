Photovoltaik-Anlagen und Heimspeicher, die sich in den Hochwassergebieten in Deutschland befinden, sollten abgeschaltet werden. Allerdings erst, wenn dies gefahrlos möglich ist und die Räume nicht mehr geflutet und ausreichend belüftet sind. Danach sollte die Überprüfung der Geräte durch eine Elektrofachkraft, bestenfalls den Installateur der Systeme erfolgen, um die Schadenssumme zu begrenzen und die Anlagen wieder in Betrieb nehmen zu können.Einige Regionen in Deutschland kämpfen derzeit gegen Hochwasser. Was Betreiber und Installateure von Photovoltaik-Anlagen sowie die Einsatzkräfte beachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...