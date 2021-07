Wittlaer (ots) - Seit 1987 ist Martin Hammacher als Heilpraktiker in seinen zwei Praxen in Köln und Düsseldorf tätig. Aus Perspektive der ganzheitlichen Medizin behandelt er vor allem Osteopathische Probleme und berät Menschen, die unter dem Burn-Out-Syndrom leiden.Im Rahmen seiner osteopathischen Tätigkeit widmet sich Heilpraktiker Martin Hammacher bereits seit 1987 der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Im Rahmen der ganzheitlichen Medizin betrachtet Hammacher den Organismus als komplexen Regelkreis, da Anatomie, Physiologie und Psyche des Menschen als Einheit zu verstehen sind. Dabei greift Martin Hammacher (https://naturheilpraxis-hammacher.de/)auf seine Kenntnisse und langjährigen Fähigkeiten zurück und kann durch genaues Ertasten den Zustand des Bindegewebes, der Muskeln und der inneren Organe feststellen.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Osteopathie Wittlaer, Kalkum " sind, haben Sie mit Martin Hammacher den goldrichtigen Partner gefunden.Anhand des erworbenen Übersichtsbefundes werden durch eine Verbesserung der Durchblutung die vorliegenden Bewegungseinschränkungen behandelt und gelöst. Zudem werden durch passive Dehnungen, Lockerungstechniken und Mobilisationsimpulse die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und dieser auf natürliche Weise ins Gleichgewicht gebracht. Osteopathische Behandlungen bietet der Spezialist für Osteopathie Martin Hammacher für Klient:innen jeden Alters an - Babys, Kinder, Erwachsene, aber auch Schwangere können seine Dienstleistungen in Anspruch nehmen.Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Körper und Psyche sieht sich Hammacher zudem als Ansprechpartner bei Burn-Out-Erkrankungen. Leistungsdruck, mangelnder Respekt und Anerkennung, administrative Zwänge und Vorgaben, aber auch Perfektionismus, Unterforderung und mangelhafte Arbeitsorganisation im Team, aber auch weitere Problematiken führen häufig zu sogenannten Burn-Outs, und sind für die Betroffenen meist nur schwer zu erkennen. Da sich ein Burn-Out-Syndrom als vielschichtiges und komplexes Krankheitsbild meist über mehrere Monate oder gar Jahre entwickelt, klagen Betroffene über körperliche, seelische und emotionale Erschöpfungserscheinungen und führen häufig zu Nervenzusammenbrüchen.Zudem kommt es im Zuge eines Burn-Out-Syndroms meist zu Müdigkeit, Schlafstörungen und Depressionen. Anhand des Burn-Out-Phasen-Modells beschreibt Hammacher auf seiner Website die fortlaufende Entwicklung eines Burn-Out-Syndroms und auf welchen Ebenen sich dieses manifestiert. In seinen Praxen in Köln und Düsseldorf setzt sich Hammacher anhand breit angelegter Präventionsmaßnahmen für die Verhinderung der Entstehung eines Burn-Out-Syndroms ein und behandelt beginnende Ungleichgewichte therapeutisch.Bereits seit 1987 ist der Spezialist für Osteopathie Martin Hammacher als Heilpraktiker tätig, zunächst in seiner Naturheilpraxis in Düsseldorf, seit 1998 auch in seiner Praxis in Köln. Dabei steht für Hammacher stets der Mensch im Mittelpunkt von Diagnostik und Behandlung. Nicht nur in den Bereichen Osteopathie und Burn-Out behandelt und berät der Heilpraktiker seine Klient:innen, auch verfügt Hammacher über langjährige Erfahrungen im Bereich der Chiropraxis, der Behandlung von Übergewicht und der Podo-Orthesiologie. Dabei wird ein zweidimensionales Modell der Wirbelsäule angefertigt und daran angepasste, individuelle Schuh-Einlagen erstellt, um eine falsche Körperhaltung auszugleichen und so den Zusammenhang zwischen Fußmuskulatur und Körperstatik in Einklang zu bringen. Darüber hinaus bietet der Heilpraktiker nach vorheriger Anfrage auch Hausbesuche an.Erreichbar ist Martin Hammacher unter der E-Mail naturheilpraxis.hammacher@web.de sowie unter der Handynummer 0172/ 2926060.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Osteopathie Wittlaer, Kalkum ", erlangen Sie unter https://naturheilpraxis-hammacher.de/Pressekontakt:Martin HammacherTelefon: 0203/ 74 60 60Mail: Naturheilpraxis.Hammacher@web.deOriginal-Content von: Martin Hammacher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157421/4973871