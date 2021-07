DJ Von der Flut betroffene Landwirte erhalten Liquiditätsdarlehen

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem die Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands auch in der Landwirtschaft zu massiven Schäden geführt hat, können betroffene Betriebe nun Liquiditätsdarlehen erhalten. Die Landwirtschaftliche Rentenbank biete ab sofort Darlehen zur Liquiditätssicherung für Unternehmen der Landwirtschaft, des Wein- und des Gartenbaus an, die Schäden durch Unwetter oder Hochwasser erlitten haben, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Die Ratendarlehen haben eine Laufzeit von vier, sechs oder zehn Jahren und sind mit einem Tilgungsfreijahr ausgestattet.

In der für die betroffenen Betriebe teils sehr angespannten Liquiditätssituation bietet die Rentenbank laut den Angaben zusätzlich Tilgungsaussetzungen für bestehende Förderdarlehen an. "Die massiven Schäden in den Hochwassergebieten bedrohen auch zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz", erklärte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Von der EU-Kommission habe sie die Zusage erhalten, dass sie unbürokratisch unterstütze. "Die Land- und Forstwirtschaft wird auch bei den Soforthilfen des Bundes berücksichtigt werden", betonte Klöckner.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2021 09:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.