MÄRKTE USA/Mini-Erholung nach Vortagesabsturz

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Vortagesabsturz reicht es an der Wall Street am Dienstag nur für eine kleine Erholung. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 33.996 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen ebenfalls um je 0,1 Prozent. Die Sorge wegen der Corona-Pandemie hatte am Montag die Anleger aus riskanten Anlagen wie Aktien herausgetrieben, während Anleihen kräftig gekauft wurden. Mit der sich rasch verbreitenden Delta-Variante werden von den Investoren die bislang positiven wirtschaftlichen Aussichten in Frage gestellt.

Allerdings bewegen sich die Leitindizes noch immer in der Nähe ihrer Allzeithochs, was die Stärke der aktuellen Rally belegt. Ein Absturz wie der des Vortages werde von etlichen Investoren als Anreiz zum Einstieg gesehen, sagt Marktstratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Gerade auch der massive Fall der Staatsanleiherenditen erinnere die Börsianer daran, dass es wenig Alternativen zu Aktien gebe.

Überraschend starke Baubeginne mit dem Plus von 6,3 Prozent können dem Markt keinen positiven Impuls geben. "Denn die Baugehmigungen haben sich schwach entwickelt", sagt ein Händler zu dem Minus von 5,1 Prozent.

Philip Morris enttäuscht - IBM erfreut

Philip Morris International hat im zweiten Quartal einen niedrigeren Umsatz als erwartet erzielt und die Jahresziele gekappt. Die Aktie verliert 2,9 Prozent. Travelers hat mit dagegen mit ihrem Gewinn die Prognosen übertroffen. Die Aktie gibt dennoch 1,3 Prozent ab. Die Titel waren seit Oktober 2020 aber auch sehr gut gelaufen. IBM hat bereits am späten Montag überzeugende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen. Dies verhilft der Aktie zu einem Plus von 4,1 Prozent.

Dollar legt zu

Der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Teilnehmer führen dies auf die anhaltende Unsicherheit zurück, die den Dollar als sicheren Hafen attraktiv macht. Auch Anleihen sind erneut gefragt, nachdem sie am Vortag kräftig nach oben gelaufen waren. Die Zehnjahresrendite sackt um knapp sechs weitere Basispunkte ab auf 1,14 Prozent und nähert sich damit dem Jahrestief.

Der Goldpreis profitiert von der Unsicherheit und der hohen Inflation. Die Ölpreise bauen ihren massiven Rückschlag vom Montag noch aus. Ursache für die Schwäche sind neben der Konjunkturskepsis die Beschlüsse der Gruppe Opec+ zur Ausweitung der Förderproduktion.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.995,55 +0,10% 33,51 +11,1% S&P-500 4.263,33 +0,11% 4,84 +13,5% Nasdaq-Comp. 14.290,59 +0,11% 15,60 +10,9% Nasdaq-100 14.559,01 +0,07% 9,91 +13,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -2,0 0,21 7,6 5 Jahre 0,64 -7,2 0,71 27,6 7 Jahre 0,91 -6,9 0,98 26,4 10 Jahre 1,14 -5,5 1,19 21,9 30 Jahre 1,78 -4,4 1,82 13,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1759 -0,33% 1,1934 1,1905 -3,7% EUR/JPY 128,62 -0,42% 132,30 131,84 +2,0% EUR/CHF 1,0838 +0,07% 1,0961 1,0952 +0,3% EUR/GBP 0,8660 +0,39% 0,8552 0,8549 -3,0% USD/JPY 109,38 -0,09% 110,79 110,74 +5,9% GBP/USD 1,3578 -0,71% 1,3931 1,3927 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4930 -0,02% 6,4849 6,4841 -0,2% Bitcoin BTC/USD 29.540,01 -3,94% 33.916,01 30.845,26 +1,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,42 66,42 -1,51% -1,00 +35,3% Brent/ICE 68,19 68,62 -0,63% -0,43 +33,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,87 1.812,60 +0,57% +10,27 -4,0% Silber (Spot) 25,07 25,18 -0,42% -0,11 -5,0% Platin (Spot) 1.060,55 1.078,50 -1,66% -17,95 -0,9% Kupfer-Future 4,23 4,21 +0,55% +0,02 +20,1% ===

