Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2021 zurück.Castel san Pietro - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2021 zurück. Medacta konnte den Umsatz deutlich steigern und hat die Wachstumsguidance fürs laufende Jahr erhöht. Insgesamt kletterte der Umsatz der Tessiner in den ersten sechs Monaten um 32 Prozent auf 177,5 Millionen Euro in die Höhe, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag hiess.

