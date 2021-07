Ehemalige Führungskraft von AstraZeneca mit der Leitung der Global Client Services von Quantori betraut

Quantori, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Data Science und digitale Transformation für den Life-Science- und Gesundheitssektor, meldete heute, dass Sean Murphy mit sofortiger Wirkung zum Vice President of Client Services berufen wurde. Sean Murphy wird für die Koordination des weltweiten IT-Expertennetzes von Quantori zuständig sein, das führenden Biopharma- und Gesundheitsunternehmen erstklassige Dienstleistungen im Bereich Software Engineering und Datenanalytik anbietet.

"Sean hat funktionsübergreifende Teams, die innovative digitale IT-Lösungen zur Unterstützung einer nahtlosen digitalen Transformation bereitgestellt haben, sehr erfolgreich geleitet", sagte Richard Golob, CEO von Quantori. "Mit Blick auf unseren Eintritt in die nächste Wachstumsphase freuen wir uns, Sean im Unternehmen zu begrüßen, um die Bereitstellung von kosteneffizienten, hochwertigen Data-Science- und Software-Engineering-Services sicherzustellen."

In verschiedenen Führungspositionen bei AstraZeneca und Thermo Fisher Scientific lag der Schwerpunkt von Sean Murphy in erster Linie auf IT in Forschung und Entwicklung sowie auf Cloud und digitalen Transformationen. Bei AstraZeneca war er für die Gestaltung, Entwicklung und Leitung der Organisation Application Lifecycle Services zuständig, ein erstklassiges Software-Engineering-Team, das hochwertige Produkte und Dienstleistungen bei AstraZeneca bereitstellt. Überdies spielte er eine maßgebliche Rolle bei der Errichtung firmeneigener Entwicklungszentren von AstraZeneca im Ausland.

Zuletzt hatte Sean Murphy als Vice President bei General Electric die technologische Leitung der geschäftlichen und digitalen Transformation der Unternehmenssysteme inne. Hier lag sein Fokus hauptsächlich auf der Implementierung der unternehmensbezogenen SaaS-Lösung Workday in allen Geschäftsbereichen von General Electric.

Sean Murphy besitzt einen Master of Science in Betriebswirtschaft der Universität New Hampshire und einen Master of Science in Management mit Spezialisierung auf biopharmazeutischen Leitungsaufgaben vom Emmanuel College. Er ist derzeit Board-Mitglied der United Nations Association of Greater Boston und war Board-Mitglied bei der Society for Information Management of Boston und Newton Girls Soccer.

"Ich freue mich, als Mitglied des beeindruckenden Führungsteams von Quantori dabei zu helfen, Data-Science- und Software-Lösungen der nächsten Generation zu liefern, die einen unmittelbaren Mehrwert für unsere Kunden bedeuten", so Sean Murphy. "Bei AstraZeneca durfte ich mit einigen Fachleuten zusammenarbeiten, die inzwischen Führungskräfte bei Quantori sind. Sie waren die einzigen Dienstleister, die den Arzneimittelentwicklungsprozess und die wissenschaftlichen Probleme, die wir zu lösen versuchten, wirklich verstanden. Ich war von ihrer Kompetenz und Leistungsfähigkeit so beeindruckt, dass ich dem Team beitreten wollte!"

Die Führungsebene von Quantori kann auf reiche Erfahrungen in der Life-Science- und Gesundheits-IT-Branche verweisen. CEO Richard Golob, Chief Scientific Officer Yuriy Gankin, Ph.D., und Chief Technology Officer Vitaliy Aronov erbringen gemeinsam bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten preisgekrönte Dienstleistungen im Bereich Software Engineering und Datenanalytik für führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Zuvor waren sie Mitbegründer des 2014 von EPAM Systems übernommen Unternehmens GGA Software Services. Golob baute den Bereich Life Sciences von EPAM zur wachstumsstärksten Geschäftseinheit des Unternehmens auf.

"Unserer Erfahrung des letzten Jahres zufolge benötigen unsere Kunden einen vielseitigen digitalen IT-Dienstleister, der ihren Bedarf an Skalierbarkeit und Flexibilität versteht und über tiefe Fach- und Data-Science-Kenntnisse verfügt. Quantori erfüllt all diese Voraussetzungen", sagte Yuriy Gankin, Chief Scientific Officer von Quantori. "Sean hat Unternehmen im Umgang mit der digitalen Revolution unterstützt und dieses Wissen wird mit Blick auf unsere Mission, unsere Kunden beim Erreichen ihrer strategischen Geschäftsziele zu unterstützen, von unschätzbarem Wert sein."

Quantori unterhält seinen weltweiten Hauptsitz in Cambridge (Massachusetts) sowie weitere Niederlassungen in London (Vereinigtes Königreich), St. Petersburg (Russland) und Tiflis (Georgien). Das Unternehmen dient führenden Forschungsinstituten und Biopharma-Unternehmen wie Bruker, The Jackson Laboratory, Perkin Elmer und Takeda. Dem Team von Quantori gehören derzeit mehr als 400 Fachleute an und das Unternehmen ist auf der ganzen Welt aktiv auf der Suche nach qualifizierten Experten, um mit seinem schnellen Wachstum Schritt zu halten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantori.com oder senden Sie eine E-Mail an info@quantori.com.

"Mit den soliden Fähigkeiten im Bereich Software Engineering, wissenschaftliche Informatik und Data Science von Quantori konnten wir unsere IT-Strategie realisieren, indem wir die Leistung innovativer digitaler Technologien ausgeschöpft haben", sagte Scott Thomas, Vice President of Information Technology der LGC Genomics Division. "Die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach Genomanalysen deutlich erhöht und die digitalen Lösungen von Quantori haben uns bei der Optimierung unserer Abläufe geholfen, um so der Nachfrage nach diesen geschäftskritischen Anwendungen nachzukommen."

Über Quantori

Quantori transformiert Life Sciences und das Gesundheitswesen mithilfe leistungsstarker digitaler IT. Das Unternehmen entwickelt individuelle IT- und Data-Science-Lösungen zur Beschleunigung von Forschung und Medikamentenentwicklung sowie zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Quantori kombiniert Daten-Engineering und fortschrittliche Analytik mit wissenschaftlichem Wissensmanagement und erstklassigem Software-Engineering, um Life-Science- und Gesundheits-Unternehmen zu helfen, ihre digitalen Transformationen mit größerer Geschwindigkeit und Agilität erfolgreich umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantori.com und in Social Media @Twitter, @LinkedIn und Facebook.

