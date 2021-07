Der DAX hat gestern den Seitwärtstrend erweitert und befindet sich jetzt in einem breiteren Seitwärtstrend. Der DAX hat gestern den Seitwärtstrend erweitert und befindet sich jetzt in einem breiteren Seitwärtstrend. Er reicht jetzt von 15800 bis 14800, also ganze 1000 Punkte. Der Bereich um die 15000, ist als psychologischer Widerstand zu sehen. Beim DOW wird es unter 33000 negativ, der DAX könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...