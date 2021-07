Keen Games wird mit den 10 Mio. von Hiro und Tencent die Spielentwicklung ausweiten und ihren Titel, den geistigen Nachfolger von Portal Knights, herausbringen. Portal Knights wurde bislang mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft.

A shot of Keen Games' next project, to be announced officially in the coming weeks. (Photo: Business Wire)