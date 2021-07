Das Wiedererwachen von COVID-19 scheint in diesem Jahr der Haupttreiber für Bewegungen an vielen Märkten zu sein. Bis die Anzahl der COVID-19-Fälle wieder unter Kontrolle ist, könnte der Yen erstarken, die britische Renditekurve könnte sich abflachen und defensive Leader der Lockdown-Ära am Aktienmarkt könnten weiterhin eine Outperformance erzielen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...