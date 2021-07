China hat den nach eigenen Angaben schnellsten Zug der Welt fertiggestellt. Die Magnetschwebebahn soll eine Geschwindigkeit von 600 Kilometern pro Stunde erreichen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von gut 500 und einer Betriebsgeschwindigkeit von 430 Kilometern pro Stunde gilt die in Deutschland entwickelte, aber nur noch in China verkehrende Magnetschwebebahn Transrapid Shanghai als schnellster kommerziell betriebener Zug der Welt. Aber es geht noch schneller: 603 Kilometer pro Stunde in der Spitze erreichte die japanische Magnetschwebebahn Shinkansen L0 ...

