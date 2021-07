https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) und die japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO), freuen sich, das gemeinsam ausgerichtete Gipfeltreffen "NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)" ankündigen zu dürfen, über das Innovationen bei ökologischen Investitionen sowie die CO2-Neutralität schneller umgesetzt werden sollen. Die Veranstaltung findet ab Mittwoch, 28. Juli, online statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006171/de/

Im Rahmen des Hauptprogramms werden Podiumsdiskussionen zwischen 15 Führungskräften von international tätigen Unternehmen und Organisationen stattfinden. Sie werden aus der Perspektive verschiedener Regionen und unterschiedlicher Geschäftsfelder über die fortschrittlichsten Initiativen der Welt und über zukünftige Visionen unter dem Motto "Realisierung der CO2-Neutralität" sprechen ein Anliegen, das globale Bedeutung erlangt hat.

Herr Nobuhiko SASAKI, Vorsitzender und CEO der japanischen Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO), wird die Eröffnungsrede halten, Herr Masakazu TOKURA, Vorsitzender von KEIDANREN (japanischer Wirtschaftsverband), wird das Grundsatzreferat halten, und Premierminister Yoshihide SUGA und der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Hiroshi KAJIYAMA, werden jeweils mit einer Videobotschaft vertreten sein.

Anmeldung ab sofort möglich (kostenlos) https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Details zum NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)*

Organisatoren: Japanisches Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) Japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO) Veranstaltungsdatum: Ab Mittwoch, 28. Juli 2021, online Veranstaltungsprogramm • Hauptprogramm: Zwei Tage von Mittwoch, 28. Juli bis Donnerstag, 29. Juli (JST) Podiumsdiskussionen mit Führungspersönlichkeiten, die bei weltweit relevanten Themen an der Spitze stehen, usw. • Präsentation Japans an Messeständen 54 Unternehmen und Lokalregierungen, die bei japanischen Technologien und Dienstleistungen führend sind, werden an einem virtuellen Veranstaltungsort PR-Stände präsentieren • Kommunikation per Avatar Aussteller und Teilnehmer können über Avatars in Echtzeit miteinander kommunizieren Teilnahmegebühr: Kostenlos

* Die obigen Veranstaltungsdetails stimmen zum heutigen Zeitpunkt (20. Juli 2021), können aber aus unvorhersehbaren Gründen im Zusammenhang mit der Vorbereitung geändert werden. Bitte besuchen Sie die offizielle Website des Gipfeltreffens (https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/), um die neuesten Informationen zu erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006171/de/

Contacts:

Medienanfragen

NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021) PR Office

SAKI MASUNO E-Mail info-media@jbc-online.com +81 70 3190 3662