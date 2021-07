Der Dax hat am Dienstag den Abverkauf vom Vortag gestoppt und sich leicht von den Kursverlusten erholt. Allerdings glich der Handelstag einer Achterbahnfahrt. Nachdem der Deutsche Aktienindex am Morgen von der wichtigen 15.300er Marke abgeprallt war, ging es wieder zügig abwärts. Von dem zwischenzeitlichen Plus von 1,1% fiel der Dax anschließend auf ein Minus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...