Die Wochenmitte verspricht am Devisenmarkt nicht sonderlich viel Aufregung. Es stehen kaum beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1771 Dollar und damit geringfügig weniger als am Vorabend. Auch der Schweizer Franken verzeichnet zum Dollar keine grösseren Bewegungen und kostet aktuell 0,9214 nach 0,9211 Franken am Vorabend. Wenig bewegt zeigt sich entsprechend auch der EUR/

