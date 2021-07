Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Die 2021 New Growth Drivers Fair - Qingdao wurde vom 15. bis 17. Juli erfolgreich im Qingdao Cosmopolitan Exposition International Exhibition Center abgehalten, wie bekanntgegeben vom China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council.Unter dem Motto "New Pattern, New Growth Drivers, New Opportunity" präsentierte die Messe die neuesten Produkte und Technologien führender Unternehmen aus zahlreichen Branchen sowie die Erfolge der Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und der Provinz Shandong. Außerdem wurde eine wichtige Plattform für die Beteiligung multinationaler Konzerne am Übergang von alten zu neuen Wachstumsmotoren geschaffen, die Zusammenarbeit zwischen Industrien in der Provinz Shandong und multinationalen Konzernen gefördert und die Anziehung von Investitionen und Talenten erleichtert. Li Ganjie, stellvertretender Sekretär des Komitees der KPCh der Provinz Shandong und Gouverneur der Provinz Shandong, nahm an der Messe teil und eröffnete offiziell die Veranstaltung.1.147 Aussteller nahmen an der Offline-Themenausstellung und der Online-Cloud-Ausstellung der Messe teil. Die Offline-Themenausstellung umfasste eine Ausstellungsfläche von 23.500 Quadratmetern, und 40 % der unabhängigen Aussteller waren Top-500-Unternehmen aus China und dem Ausland. 22.000 professionelle Vertreter besuchten die Messe offline, während mehr als 157.000 Menschen die Messe online besuchten.Die Messe war neuartig gestaltet mit zahlreichen Highlights. Zuersteinmal der neue Präsentationsmodus: Die Messe durchbrach zeitliche und räumliche Grenzen, indem sie eine Online-Cloud-Ausstellung aufbaute. Es gab Offline-Themenstände, die von der VR-Panorama-Produktion für 16 Städte und 509 Unternehmen geliefert wurden.Zweitens eine neue Ausdrucksform: Die Präsentationen auf der Messe nutzten die neuesten technischen Mittel, die in der Ausstellungsbranche zur Verfügung stehen, wie brillenfreies 3D, FogScreen-Projektion, holografische Bilder, 360-Grad-Rundum-Flexionswände und schwebende Bildschirme und spiegelten damit das höchste Niveau in der Ausstellungsbranche wider.Drittens, eine Vielfalt von Aktivitäten: 119 Roadshows und Werbeaktivitäten wurden während der Messe durchgeführt, darunter 10 Werbeaktivitäten für Marken aus Shandong in Übersee. 583 Unternehmen, 122 Parks, 17 Industriecluster, 10 Industrieketten, 18 innovative Plattformen und 4 Produktionsstandorte wurden in der Ausstellungsfläche für multinationale Unternehmen und Shandong ausgestellt, um die Errungenschaften der Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und Shandong umfassend zu präsentieren und ihr Vertrauen in Investitionen in Shandong zu stärken. In der Enterprise Exhibition Area wurden zahlreiche neue Produkte und neue Technologien auf der Plattform der Messe vorgestellt.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=396756Bildbeschreibung: 2021 New Growth Drivers Fair - QingdaoPressekontakt:Herr XuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137524/4974088