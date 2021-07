NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat DWS von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 42 Euro angehoben. Analyst Mandeep Jagpal lobte die führende Position der Fondsgesellschaft bei nachhaltigen Anlagen und die starke Entwicklung der Kapitalzuflüsse, für die er seine Prognosen überarbeitete. Die Deutsche-Bank-Tochter dürfte in diesem Segment Marktanteile hinzugewinnen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der bisher wenig anspruchsvollen Bewertung sei die Aktie für ihn nun ein Kauf./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 00:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 00:45 / EDT

