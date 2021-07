Frankfurt/Main - Der DAX ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.255 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über Vortagesschluss.



SAP und Daimler rutschten allerdings gegen den Trend deutlich ins Minus. SAP hatte am Morgen Quartalszahlen veröffentlicht und den Jahresausblick dabei angehoben - Anleger hatten aber wohl mehr erwartet. Daimler hatte schon vorab Angaben gemacht und am Morgen dann die vollständigen Halbjahreszahlen nachgereicht. Der Automobilhersteller bestätigte bei Vorlage zwar, dass Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr 2021 deutlich steigen werden, der Absatz von Mercedes-Benz und Smart soll jedoch auf Vorjahresniveau bleiben.



BMW-Papiere wurden mit nach unten gezogen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.548,00 Punkten geschlossen (0,58 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1758 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8505 Euro zu haben.

