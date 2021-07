DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Starke Ausfuhren stützen in Tokio

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte war an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Zwar stützten in vielen Fällen die starken Vorgaben der Wall Street. Konjunktursorgen als Folge der wieder steigenden Corona-Fallzahlen dämpfen mancherorts jedoch die Kauflaune.

An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent zu auf 27.548 Punkte. Unterstützung kam von den japanischen Exporten, die im Juni überraschend stark gestiegen waren. Vor allem die Ausfuhren in die USA zogen kräftig an. Jene nach China stiegen ebenfalls merklich, hier war vor allem Ausrüstung zur Chipproduktion gefragt.

Angeführt wurde der Markt vom Automobilsektor. Nissan stiegen um 1,8 Prozent, Suzuki um 3,8 Prozent, Mitsubishi Motors um 1,1 Prozent und Toyota um 1,2 Prozent.

Starker US-Dollar belastet Börse Hongkong

In Schanghai gewann der Composite-Index 0,7 Prozent. Am schon in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich schwachen Aktienmarkt in Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,5 Prozent im Minus. Beobachter sahen einen Zusammenhang mit der Stärke des US-Dollar, die Anleger dazu veranlasse, Geld aus Schwellenländer-Märkten wie Hongkong abzuziehen.

Um 0,5 Prozent abwärts ging es mit dem Kospi in Seoul. Hier belastete eine rekordhohe Zahl an Corona-Neuinfektionen, während solide vorläufige Handelsbilanzdaten für Juli keine nachhaltigen Akzente setzten.

Im australischen Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent. Die Aktien von Oil Search verbesserten sich um weitere 3,6 Prozent, nachdem sie am Dienstag schon 6,3 Prozent gewonnen hatten. Wie am Vortag bekannt wurde, hat Oil Search eine Übernahmeofferte von Santos (+1,3%) abgelehnt. Nach Meinung der Analysten von JP Morgan könnte Santos mehr für Oil Search bieten.

Nach Vorlage von Geschäftszahlen stiegen die Aktien der Hochtief-Tochter Cimic um 4,5 Prozent. Altium büßten dagegen 5 Prozent ein, nachdem Autodesk von einer Übernahme des Software-Unternehmens Abstand genommen hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.308,70 +0,78% +11,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.548,00 +0,58% -0,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.215,91 -0,52% +11,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.562,46 +0,73% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.125,21 -0,49% +0,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.458,79 -0,40% +18,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.110,88 -0,01% +9,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.517,43 -0,17% -6,6% 11:00 BSE (Mumbai) 52.198,51 0% +9,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1763 -0,2% 1,1782 1,1785 -3,7% EUR/JPY 129,33 -0,1% 129,43 129,19 +2,6% EUR/GBP 0,8645 +0,0% 0,8644 0,8636 -3,2% GBP/USD 1,3606 -0,2% 1,3628 1,3647 -0,5% USD/JPY 109,94 +0,1% 109,87 109,63 +6,5% USD/KRW 1153,68 +0,4% 1148,85 1148,79 +6,3% USD/CNY 6,4748 -0,2% 6,4850 6,4833 -0,8% USD/CNH 6,4777 -0,2% 6,4879 6,4886 -0,4% USD/HKD 7,7747 +0,0% 7,7725 7,7715 +0,3% AUD/USD 0,7299 -0,4% 0,7330 0,7331 -5,2% NZD/USD 0,6904 -0,2% 0,6919 0,6916 -3,9% Bitcoin BTC/USD 30.859,76 +3,9% 29.697,26 29.816,26 +6,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,95 67,20 -0,4% -0,25 +38,9% Brent/ICE 69,09 69,35 -0,4% -0,26 +35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,15 1.810,33 +0,0% +0,82 -4,6% Silber (Spot) 25,13 24,93 +0,8% +0,21 -4,8% Platin (Spot) 1.075,35 1.070,78 +0,4% +4,58 +0,5% Kupfer-Future 4,24 4,27 -0,7% -0,03 +20,1% ===

