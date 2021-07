Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.20 Uhr bei 1,1759 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch mit 1,1783 Dollar gehandelt worden war. Der Devisenhandel verlief bis dato ruhig und impulsarm. Belasten dürften den Euro die Unsicherheiten rund um die rasche Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.Marktbewegende Konjunkturdaten ...

