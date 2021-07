Am 05. August 2021 richtet sich der Fokus der Anleger unter anderem auf den DAX-Konzern Bayer. Denn an diesem Tag will das Unternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen die Bücher zum abgelaufenen zweiten Quartal öffnen. DER AKTIONÄR gibt einen ersten Überblick über das. was von Analystenseite erwartet wird.Für das zweite Quartal rechnen die bei Bloomberg geführten Analysten in Durchschnitt mit einem Umsatz von 10,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll sich auf 1,47 Euro pro Aktie belaufen.

