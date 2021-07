Durch Schutzmassnamen von Privatpersonen und der öffentlichen Hand der vergangenen Jahre sind indes Hochwasserschäden in Höhe von rund 35 Mio CHF verhindert worden.Ittigen - Die Gewitter und das Hochwasser der vergangenen sechs Wochen dürften an Liegenschaften im Kanton Bern Schäden von 110 Millionen Franken verursacht haben. Das schätzt die Gebäudeversicherung Bern (GVB). Die Hochwasserschäden sind tiefer als befürchtet. Wie die GVB am Mittwoch mitteilte, haben sich Schutzmassnamen von Privatpersonen und der öffentlichen Hand der vergangenen Jahre positiv...

