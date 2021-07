Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle 306 Spiele live, 272 davon exklusiv als Einzelspiele und in 98 Konferenzen, darüber hinaus die Relegationen um den Aufstieg und gegen den Abstieg- Das Eröffnungsspiel FC Schalke gegen Hamburger SV am Freitag ab 20.00 Uhr mit Co-Kommentator Heiko Westermann und Sky Experte Torsten Mattuschka- Sky Experte Torsten Mattuschka und Stefan Hempel führen an jedem Spieltag durch das neue Samstagabend-Topspiel, Werder Bremen gegen Hannover 96 zum Auftakt- "2. Bundesliga (https://www.sky.de/fussball/2-bundesliga-2500) - Deine Vorschau" ab sofort immer donnerstags um 19.30 auf Sky Sport News und ab 21.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1, zum Auftakt mit dem neuen Werder-Trainer Markus Anfang- "2. Liga - 1. Sahne: Dein Rückblick" ab dem 14. August immer am Sonntag um 18.00 Uhr- Exklusiv für Sky Q Kunden: zum Auftakt Schalke - HSV und Bremen - Hannover, in der Regel eine Partie pro Spieltag in UHD (https://www.sky.de/uhd-187698) und HDR, die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion ab dieser Saison auch in der 2. Bundesliga- Die 2. Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring (ots) - Unterföhring, 21. Juli 2021 - Die 48. Spielzeit der 2. Bundesliga verspricht eine besondere zu werden. Mehr Tradition und mehr Trophäenglanz als in der anstehenden Saison 2021/22 gab es in der Geschichte der Liga noch nie. Auf insgesamt 309 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit kommen die 18 Vereine, 13 davon spielten bereits erstklassig. Auch die Titelsammlung kann sich sehen lassen: 43 Meisterschaften und 32 Pokalsiege feierten die Mitglieder der diesjährigen 2. Bundesliga in Summe - mit dem Hamburger SV, dem FC Schalke 04 und Werder Bremen errangen drei auch auf europäischer Bühne einen Titel.Sky ist die Heimat der 2. Bundesliga im deutschen Fernsehen und überträgt alle 306 Saisonspiele live, 272 davon exklusiv, die Sky wahlweise als Einzelspiele und in 98 Konferenzen live präsentiert. Darüber hinaus zeigt Sky am Saisonende auch die Relegationen um den Aufstieg und gegen den Abstieg live."2. Bundesliga - Deine Vorschau" eröffnet den Spieltag am Donnerstagabend um 19.30 Uhr auf Sky Sport News. Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky täglich alle Spiele und alle Tore der 2. Bundesliga live. Hartmut von Kameke (Donnerstag und Freitag), Katharina Kleinfeldt und Peter Hardenacke (im Wechsel samstags), Nele Schenker und Yannick Erkenbrecher (im Wechsel sonntags) begleiten die Zuschauer durch die Spieltage. Stefan Hempel moderiert und kommentiert das neue Samstagabendspiel, bei dem ihm Sky Experte Torsten Mattuschka als Co-Kommentator zur Seite steht, der darüber hinaus regelmäßig am Donnerstagabend und am Sonntag im Einsatz ist.Durch die Konferenzen der 2. Bundesliga wird ab dieser Saison ein eigener Konferenz-Kommentator führen, der in der Regel von einem Co-Kommentator begleitet wird. Von einem ausgewählten Hauptspiel aus führt er die Zuschauer in die weiteren laufenden Live-Übertragungen.Abgerundet und analysiert wird der Spieltag der 2. Bundesliga ab dem 14. August - wenn auch in der Bundesliga wieder der Ball rollt - in "2. Liga - 1. Sahne: Dein Rückblick" um 18.00 Uhr im Rahmen von "Dein Fußball Sonntag - Die Show".Detaillierte Informationen zum kompletten Sky Programm der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie eine Übersicht über den Regelspieltag und das Team vor der Kamera sind hier (https://info.sky.de/inhalt/de/medienzentrum_news_pr_15072021.jsp) abrufbar.Der Auftaktspieltag mit Schalke - HSV, Bremen - Hannover und St. Pauli - KielEröffnet wird der erste Spieltag der neuen Saison am Donnerstagabend in "2. Bundesliga - Deine Vorschau", in der Moderator Hartmut von Kameke per Live-Schalte den neuen Werder-Trainer Markus Anfang und Sky Experte Torsten Mattuschka begrüßt.Der Ball rollt erstmals am Freitagabend, wenn Absteiger Schalke 04 den Hamburger SV empfängt. Moderator Hartmut von Kameke und Sky Experte Torsten Mattuschka begrüßen die Zuschauer ab 20.00 Uhr in der Arena, kommentiert wird die Partie von Hansi Küpper und Heiko Westermann, der für beide Klubs lange Jahre in der Bundesliga aktiv war.Im ersten Topspiel am Samstagabend, das in der Vergangenheit Montags ausgetragen wurde, empfängt der zweite Absteiger Werder Bremen die Mannschaft von Hannover 96. Stefan Hempel und Torsten Mattuschka stimmen die Zuschauer ab 20.00 Uhr auf das Duell im Weserstadion ein und führen im Anschluss durch die 90 Minuten.Von den weiteren Partien des ersten Spieltags berichtet Sky am Samstag und Sonntag jeweils ab 13.00 Uhr als Einzelspiele und in der Sky Konferenz. Der Samstag steht dabei ganz im Zeichen der drei Aufsteiger aus Rostock, Dresden und Ingolstadt. Am Sonntag kommt es unter anderem zum Nordduell zwischen dem FC St. Pauli und dem Vorjahresdritten Holstein Kiel.Exklusiv für Sky Q Kunden: in der Regel eine Partie pro Spieltag in UHD-HDR, sowie die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion ab sofort auch in der 2. BundesligaSky Q Kunden mit UHD-Option können ab der neuen Spielzeit mit dem Topspiel am Samstagabend in der Regel eine Partie pro Spieltag live auch auf Sky Sport Bundesliga UHD in UHD und HDR sehen. Am ersten Spieltag werden sogar zwei Begegnungen in Ultra HD übertragen, neben dem Samstagabendspiel in Bremen auch das Eröffnungsspiele zwischen Schalke und dem HSV.Mit der in der Vorsaison in der Bundesliga eingeführten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Ab dieser Saison verpassen Fußballfans mit Sky Q auch in der 2. Bundesliga keine entscheidende Spielszene mehr.Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.Noch mehr 2. Bundesliga jeden Tag auf Sky Sport NewsVerlängert wird das Bundesliga-Angebot durch den 24-Stunden-Sportnachrichtendener Sky Sport News, der rechtzeitig zum Start der neuen Bundesliga-Saison seit dem 21. Juli wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar (https://info.sky.de/inhalt/de/medienzentrum_news_pr_20072021_2.jsp) ist. Der Sender bietet weiterhin mehr als Sportnachrichten, neben News rund um die Uhr eine Vielzahl an Formaten wie etwa "Transfer Update" und "Gesagt. Gemeint!" an, in denen die Fans auch über die Bundesliga-Sender hinaus umfassend informiert werden. Außerdem werden auch zahlreiche regelmäßige Formate von Sky Sport Bundesliga und zu weiteren Sportarten auf Sky Sport News ausgestrahlt.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Bundesliga X-Stream mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/)). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22 im Überblick:Donnerstag:19.30 Uhr: "2. Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport News (ab 21.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1)Moderator: Hartmut von KamekeExperte: Torsten MattuschkaGast: Markus AnfangFreitag:20.00 Uhr: FC Schalke 04 - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHDModerator: Hartmut von KamekeExperte: Torsten MattuschkaKommentator: Hansi KüpperCo-Kommentator: Heiko WestermannSamstag:13.00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1Moderatorin: Nele SchenkerKonferenz-Kommentator: Klaus Veltman13.00 Uhr: FC Hansa Rostock - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 213.00 Uhr: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 313.00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 413.00 Uhr: SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 515.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 120.00 Uhr: SV Werder Bremen - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 1Moderator/Kommentar: Stefan HempelExperte/Co-Kommentator: Torsten MattuschkaSonntag:13.00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1Moderatorin: Nele SchenkerKonferenz-Kommentator: Klaus VeltmanCo-Kommentator: Enis Alushi13.00 Uhr: FC St. Pauli - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 213.00 Uhr: 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 313.00 Uhr: SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 415.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 118.30 Uhr: "2. 