Köln/Berlin (ots) - Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) ist in den Katastrophenregionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Dauereinsatz. Aktuell sind über 1.000 Einsatzkräfte des ASB am Hilfseinsatz beteiligt. Nachdem zunächst Menschen aus überfluteten Häusern und Fahrzeugen gerettet, Notunterkünfte und Anlaufstellen eingerichtet, Evakuierte versorgt sowie Pflegeheime und Krankenhäuser evakuiert wurden, hat der ASB bereits erste Hilfsgüter in die Katastrophenregionen geliefert.Die Hilfsgüter werden dringend für die Aufräumarbeiten benötigt. Der ASB-Bundesverband hat bereits vor dem Wochenende die ersten 70 Bautrockner nach Mettmann in Nordrhein-Westfalen und Bad Windsheim in Bayern gebracht. Am Dienstag, den 20. Juli, kam ein weiterer Transport des ASB mit 100 Bautrocknern in Bitburg/Rheinland-Pfalz an und wird dort verteilt. Vom ASB Riesa/Sachsen sind am 20. Juli weitere Bautrockner und Hochdruckreiniger im ASB-Lager in Bergisch-Gladbach eingetroffen, ebenso Notstromaggregate und eine Netzersatzanlage. Zusätzliche Bautrockner aus Gera/Thüringen und Bayern werden erwartet. Damit stehen über 250 Bautrockner und weiteres Material zur Verfügung, die über die ASB-Gliederungen zum direkten Einsatz kommen.Der ASB-Bundesvorsitzende, Knut Fleckenstein, erklärt: "Der Arbeiter-Samariter-Bund hat die ersten Hilfsgüter in die Katastrophenregionen gebracht, um die Menschen bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen. Bautrockner und Hochdruckreiniger sind eine erste Hilfe, um die Wohnungen und Häuser zu säubern und wieder bewohnbar zu machen. Es wird aber noch lange dauern, bis die schweren Schäden der Flutkatastrophe in den Regionen behoben sind. Der ASB wird weiter Hilfe und Unterstützung für Betroffene leisten."Der ASB bereitet die Verteilung von 700 Hygienesets (Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürste, Desinfektionsmittel, Insektenschutzmittel und FFP2-Masken) sowie 1.000 Schlafsäcken vor, ebenso von Betreuungssets für Kinder wie Brettspiele und Malutensilien.Weitere Informationen zum Einsatz des ASB: https://www.asb.de/news/asb-hilft-hochwassergebieten-nrw-und-rheinland-pfalzDer ASB ruft zu Spenden auf: https://www.asb.de/spenden-stiften/online-spendenDer Arbeiter-Samariter-BundDer Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) ist eine Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation mit 1,3 Mio. Mitgliedern. Als Hilfsorganisation ist der ASB in den Kernbereichen Rettungs- und Sanitätsdienst tätig, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Erste-Hilfe-Ausbildung und der weltweit humanitären Hilfe. Als Wohlfahrtsverband bietet der ASB vielfältige Angebote in den Bereichen Altenhilfe und Pflege, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Der ASB bietet darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten für freiwilliges Engagement.Pressekontakt:Dorothee WindenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V.Telefon: +49 30 2325786-122Mobil: 0172 26 20 597E-Mail: d.winden@asb.de