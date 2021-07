Schwalbach/Ts. (ots) - Duracell läutet eine neue Ära in der Batteriekategorie ein. Der weltweit führende Hersteller und Anbieter von hochleistungsfähigen Alkaline-Batterien bietet Verbraucher:innen mit den neuen Optimum-Batterien eine starke Produkt-Innovation und beantwortet damit die wachsende Nachfrage nach noch langlebigeren und leistungsstärkeren Batterie-Lösungen.Zuverlässige Batterieleistung ist das "A" und "O" für die vielen batteriebetriebenen Geräte, die heute unser Leben einfacher und angenehmer machen. Meist von AA- oder AAA-Zellen "angetrieben", sind diese Geräte über die Jahre immer anspruchsvoller und komplexer geworden und benötigen eine moderne leistungsstarke Energiequelle, die sie optimal funktionieren lässt: die neue Duracell Optimum.Optimum - Die Antwort auf den Energiebedarf moderner batteriebetriebener GeräteBatteriebetriebene Geräte können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden: solche, die schnell viel Energie brauchen (Power) oder solche, die geringere Energie über einen längeren Zeitraum benötigen (Langlebigkeit). Ein leistungshungriges, ferngesteuertes Modellauto benötigt zum Beispiel eine Menge extra Power, damit es schnell über den Asphalt rast oder durch Gelände pflügt und Hindernisse überwinden kann. Ein Game-Controller hingegen muss lange durchhalten, damit man sich ohne Unterbrechung Level um Level vorarbeiten kann. Die neue Duracell Optimum-Batterie versorgt beide Gerätetypen genau mit der Energie, die sie brauchen: entweder Extra Life oder Extra Power*.Eine neue BatterietechnologieDie neue Duracell Optimum Technologie für AA und AAA Zellen passt sich dem Energiebedarf eines Geräts an und liefert entweder eine erhöhte Lebensdauer von bis zu 200% oder extra Power*. So kann man mit einer Instax-Sofortbildkamera anstelle von 500 sogar 700 Bilder machen und das ferngesteuerte Rennauto ist deutlich schneller und damit früher im Ziel**.Das Geheimnis dieser bahnbrechenden Technologie liegt in der sogenannten Kathode. Diese wurde überarbeitet und mit einen weiteren aktiven Inhaltsstoff, der Optimum Technologie, "geboostet". Diese proprietäre Kathode mit ihren zwei aktiven Materialien hilft, mehr Energie für moderne anspruchsvollste Geräte bereitzustellen. Das Ergebnis ist die Duracell Alkaline-Batterie mit der höchsten Energiedichte, die je nach Gerät Extra Langlebigkeit oder Extra Power* liefert. Die neue Optimum Technologie ist urheberrechtlich geschützt und für 14 Patente angemeldet."Von unseren Kund:innen wissen wir, dass elektronische, batteriebetriebene Geräte, die sie gerne nutzen, immer mehr Energie benötigen", sagt Benjamin Sonne, Vertriebsdirektor Duracell und führt fort: "Wir haben mit Duracell Optimum eine großartige Innovation entwickelt, die im Alltag einen merklichen Unterschied für mehr Leistung oder Langlebigkeit macht."Optimum - Eine neue langlebige, nachhaltige VerpackungLanglebigkeit lässt sich nicht nur auf die neue Optimum-Batterie übertragen, sondern auch auf ihre Verpackung. Hergestellt aus recyceltem Karton und 100% recyclebar, dient sie zunächst als hochwertige Verpackung, die die Premiumqualität der Optimum-Batterie unterstreicht. Doch zu Hause dient sie dann als Sammelbox für verbrauchte Batterien. Somit bring sie nicht nur Ordnung in die Schubladen vieler Haushalte, sondern erinnert auch daran, Batterien wieder dem Recycling zuzuführen. Denn eine leere Batterie ist immer noch voll mit wertvollen Rohstoffen, die anderweitig gut verwendet werden können.Die neuen Optimum Batterien sind ab Juli 2021 im Handel erhältlich. Mit der Einführung der neuen Premiumlinie Optimum wird auch die Leistungsfähigkeit der Batterien des restlichen Produktportfolios erhöht.Duracell Germany GmbHDuracell ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von hochleistungsfähigen Alkali-Batterien, Knopfzellen sowie wiederaufladbaren Batterien. Innovation ist die Triebfeder des Unternehmens, das stetig immer leistungsfähigere und langlebigere Batterien entwickelt. Seit 1973 ist der Duracell-Hase das Herz der Marke und Sinnbild für die langanhaltende Energie von Duracell. Heute gehören der Duracell-Hase, der Kupferkopf (in Verbindung mit Schwarz) sowie das Logo zu den bekanntesten Markensymbolen auf der ganzen Welt. Duracell-Batterien versorgen weltweit in Abermillionen von Haushalten batteriebetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Weitere Informationen finden Sie unter www.duracell.de.* Mehr Lebensdauer gegenüber der minimalen durchschnittlichen Dauer im 2015 IEC AA Digitalkamera-test (www.iec.ch) oder extra Power in einer Vielzahl von Geräten gegenüber der nächstbesten Duracell Alkaline AA. Die Ergebnisse können je nach gerät oder Nutzungsart variieren.** Bietet zusätzliche Batterielebensdauer in der Fujifilm Instax mini 11-Kamera im Vergleich zur zweitbesten Duracell Alkaline AA. Die Ergebnisse können je nach Gerät und Nutzungsverhalten variieren.