In seiner neuen Funktion berichtet Alran an Rudi Richter, Regional Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Zürich - Seit dem 1. Juni 2021 ist Frédéric Alran neuer Country Manager von Workday in der Schweiz. In dieser Position berichtet er an Rudi Richter, Regional Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz. «Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und darauf, nun Teil des starken Workday-Teams zu sein. Ich möchte die Erfolgsgeschichte von Workday in der Schweiz fortsetzen», sagt Alran.

