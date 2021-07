Tokio - Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio haben die ersten Wettbewerbe begonnen. Den Auftakt machte ein Vorrundenspiel im Softball der Frauen.



Der Gastgeber besiegte dabei Australien mit 8:1. In den ersten beiden Wettkampftagen werden ausschließlich Spielen in den Sportarten Softball und Fußball ausgetragen. Deutschland greift das erst mal am Donnerstag in die Wettbewerbe ein: Die Fußballmänner werden um 13:30 Uhr deutscher Zeit gegen Brasilien antreten. Dies ist eine Neuauflage des Finales der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro, welches Deutschland verloren hatte.



Am Freitag um 13 Uhr deutscher Zeit wird dann die Eröffnungszeremonie die Spiele offiziell einläuten. Zuvor finden bereits erste Wettbewerbe in den Bereichen Bogenschießen und Rudern statt. Die ersten Medaillen werden aber erst am Tag nach der offiziellen Eröffnung vergeben.

