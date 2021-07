Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem deutlichen Anstieg des ITRAXX Senior Financials am Montag wurde am Dienstag der Aufwärtstrend fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Der deutlich unter die Räder gekommene Bankenindex des STOXX 600 habe jedoch etwas Boden gut machen können. Ob es sich um mehr als eine Momentaufnahme handele, werde sich zeigen müssen, zumal die jüngsten Entwicklungen die Banken vor neue Herausforderungen stellen könnte. Nicht auszuschließen sei, dass die Finanzhäuser in Zukunft verstärkt mit Klimaschutz-Klagen konfrontiert würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...