DJ Kabinett beschließt Soforthilfen für Flutopfer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat zur Bewältigung der unmittelbaren Folgen der Flutkatastrophe Soforthilfen beschlossen, deren Umfang für den Bund nach derzeitiger Einschätzung bei 200 Millionen Euro liegen. Das gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Wir haben alle notwendigen Entscheidungen auf den Weg gebracht", sagte er. Veranschlagt werde "ein ungefährer Bedarf von 400 Millionen Euro", sagte Scholz. Die Kosten sollen je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden.

"Wenn es so ist, dass mehr gebraucht wird, dann ist es so, dass wir auch mehr Geld zur Verfügung stellen", betonte der Finanzminister aber. Die Länder sollen nach seinen Angaben die Hilfen organisieren, der Bund prüfe nicht die einzelnen Anträge. Alle von den Ländern auf den Weg gebrachten Verfahren würden vom Bund mitfinanziert, kündigte er an. Finanziert werden sollen die Soforthilfen laut Scholz "mit den bewilligten Haushaltsmitteln", die zur Verfügung stünden.

"Die Katastrophe, die mit dem Hochwasser verbunden ist, ist unverändert da", betonte Scholz. "Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine klare, schnelle und zügige Botschaft geben." Auch solle unmittelbar mit dem Aufbau begonnen werden, was Milliarden kosten werde. Scholz und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verwiesen auf rund 6 Milliarden Euro, die aus der vorherigen Flutkatastrophe bisher angefallen seien. Der Bedarf könne aber auch höher ausfallen. "Das kann sein", betonten beide Minister.

