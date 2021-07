Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legt bis zum späten Vormittag um 1,39 Prozent auf 4011,21 Punkte zu.Paris / London - Die Erholung vom Kursdebakel zu Wochenbeginn hat sich am Mittwoch an Europas Börsen mit kräftigen Gewinnen weiter fortgesetzt. Dabei entfaltet inzwischen auch die Berichtssaison zunehmend ihre Wirkung am Markt. So trieben am Mittwoch auch einige gute Unternehmensnachrichten die Kurse. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte bis zum späten Vormittag um 1,39 Prozent auf 4011...

