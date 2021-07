TUI hat derzeit einen schweren Stand. So haben die hochinfektiöse Delta-Variante in Kombination mit hohen Infektionszahlen die Aktie zuletzt auf Talfahrt geschickt. Die große Sommer-Wende steht de facto auf dem Spiel. Die heutige Kurserholung des Touristik-Titels dürften lediglich "Hoffnungs-Käufe" sein, da es konzernseitig keine neuen News gibt.Konkret: Investoren legen am Mittwoch mit den Tourist-Werten gerade bei jener Branche nach, die vom Ausverkauf am Montag besonders betroffen gewesen war. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...