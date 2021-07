NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Das zweite Quartal des Softwareherstellers sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den Lizenzen seien die Schätzungen zugleich moderat übertroffen worden. Zudem verwies er darauf, dass der Ausblick auf das Cloud-Geschäft am unteren Ende der Prognosespanne leicht angehoben wurde./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007164600