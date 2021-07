Genf und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Unilabs (https://unilabs.com/), ein führender international aktiver Anbieter von diagnostischen Dienstleistungen, und Ibex Medical Analytics (http://ibex-ai.com/), Pionier im Bereich der auf künstlicher Intelligenz basierenden Krebsdiagnostik, haben eine Vereinbarung zur Einführung der KI-Plattform von Ibex in Pathologielaboren in ganz Europa getroffen. Beginnend mit Schweden wird Unilabs die Ibex-Plattform in sechzehn Ländern einführen. Unilabs ist der erste paneuropäische Diagnostik-Anbieter, der die KI-gestützte Galen-Plattform von Ibex einsetzt, um Patienten und Ärzten eine schnellere und genauere Diagnose zu ermöglichen und so eine zeitnahe und gezielte Krebsbehandlung zu ermöglichen, wenn sie am nötigsten ist."Diese hochmoderne KI-Technologie wird unseren Teams helfen, dringende Fälle schnell zu priorisieren, die Diagnose zu beschleunigen und die Qualität zu verbessern, indem sie ein zusätzliches Paar digitaler Augen hinzufügt", erklärt Dr. Christian Rebhan, Chief Medical and Operations Officer von Unilabs. "Bei Krebs ist die Prognose umso besser, je früher er erkannt wird - daher können zeitnahe kritische Ergebnisse Leben retten. Die Partnerschaft mit Ibex unterstreicht die Vorreiterrolle von Unilabs in der digitalen Pathologie und ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, der führende Anbieter von digitalen diagnostischen Dienstleistungen in Europa zu werden.""Wir bei Ibex wollen allen Patienten eine genaue und zeitnahe Krebsdiagnose ermöglichen, indem wir innovative KI-Lösungen über den gesamten diagnostischen Weg hinweg anbieten", ergänzt Joseph Mossel, Chief Executive Officer und Mitgründer von Ibex Medical Analytics. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Unilabs und den Einsatz unserer KI-Lösungen. So können die Pathologen bei Unilabs schnellere Durchlaufzeiten erzielen und qualitativ hochwertige Diagnosen stellen. Diese Zusammenarbeit folgt einer gründlichen Evaluierung unserer Technologie durch Unilabs und ist ein Beweis dafür, wie solide und nützlich unsere Plattform für den klinischen Alltag ist."Die Galen-Plattform nutzt Algorithmen, die mit fortgeschrittenen maschinellen Lernverfahren entwickelt wurden und die darauf trainiert sind, Krebs und andere klinische Befunde zu diagnostizieren. Die Algorithmen analysieren automatisch Bilder von Gewebebiopsien und liefern Erkenntnisse für Pathologen, die den Fall diagnostizieren und deren Einschätzung für korrekte Behandlungsstrategien von Onkologen entscheidend ist. Zu diesen KI-generierten Erkenntnissen gehören unter anderem Arbeitslisten zur Fallpriorisierung, Krebs-Heatmaps, Tumorgrading und -messung und optimierte Reporting-Tools.Ibex verändert die Krebsdiagnose, indem es starke KI- und maschinelle Lerntechnologien in einem noch nie dagewesenen Umfang nutzt. Die Galen-Plattform von Ibex hilft Pathologen, die Qualität der Krebsdiagnose zu verbessern, eine Qualitätskontrolle in Echtzeit zu implementieren, die Diagnosezeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Das Unternehmen ist CE-gekennzeichnet für die Erkennung von Brust- und Prostatakrebs und erhielt kürzlich die Breakthrough Device Designation von der U.S. Food and Drug Administration (FDA). Galen hat bereits hervorragende Ergebnisse in klinischen Studien gezeigt und wird weltweit in führenden Laboren eingesetzt, wo es zum klinischen Alltag gehört.Informationen zu Ibex Medical AnalyticsIbex setzt KI ein, um Lösungen für den klinischen Einsatz zu entwickeln, die Pathologen bei der Erkennung und Einstufung von Krebs in Biopsien unterstützen. Die Galen-Plattform ist die erste KI-gestützte Krebsdiagnoselösung im klinischen Routineeinsatz in der Pathologie und wird weltweit eingesetzt. Sie ermöglicht es Pathologen, die diagnostische Genauigkeit zu verbessern, eine umfassende Qualitätskontrolle zu integrieren und effizientere Arbeitsabläufe zu verwirklichen. Die Lösungen von Ibex basieren auf Deep-Learning-Algorithmen, die von einem Team aus Pathologen, Datenwissenschaftlern und Softwareingenieuren trainiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.ibex-ai.com.Informationen zu UnilabsUnilabs ist eines der grössten Diagnostikunternehmen Europas. Das Unternehmen bietet Patienten auf der ganzen Welt ein umfassendes Angebot an Labor-, Pathologie- und Bildgebungsdienstleistungen.Unilabs ist führend im Einsatz von digitalen Hilfsmitteln. Seine Serviceleistungen decken das gesamte diagnostische Spektrum ab. So retten die 12.000 Mitarbeiter von Unilabs täglich Leben.Unilabs engagiert sich voll und ganz im Kampf gegen COVID-19 und hat hohe Investitionen in Technologie, Ausrüstung und Mitarbeiter getätigt, um schnelle und zuverlässige COVID-19-Tests zu liefern. Die Kapazität von Unilabs beträgt mehr als 500.000 COVID-19-Tests pro Woche - Tendenz steigend, u. a. durch die Eröffnung von spezialisierten neuen Laboren in Portugal, den Niederlanden, der Schweiz, Grossbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.