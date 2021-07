Dank betonloser Fundamente soll der neue Solar Carport von Sopago besonders schnell aufgebaut werden können. Das System ist für größere Parkpätze in der Industrie, im Gewerbe und in kommunaler Hand konzipiert. Das Startup Sopago GmbH mit Sitz in München hat ein neu entwickeltes Solar-Carportsystem vorgestellt. Laut Hersteller ist dieses speziell auf die Bedürfnisse der Industrie und der Kommunen für große Parkplatzflächen ab 35 Stellplätzen abgestimmt. Auch Ladestationen kann man mit dem Solar Carport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...