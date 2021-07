Gute Eckdaten zum operativen Geschäft im zweiten Quartal hatte Daimler bereits im Vorfeld mitgeteilt. Jedoch ruderte der Auto- und Brummi-Hersteller am Mittwoch etwas zurück. Wegen der Lieferschwierigkeiten mit Elektronikchips geht Daimler beim Autoabsatz von Mercedes-Benz nicht mehr von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus, sondern von Verkäufen auf Vorjahresniveau. Am Sparprogramm will Daimler festhalten.Trotz überraschend üppiger Gewinne will der Auto- und Lastwagenbauer Daimler ...

