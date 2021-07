Das Tesla Model Y soll noch Ende August an die Vorbesteller ausgeliefert werden. Jetzt zieht der Autobauer jedoch nicht nur versteckt die Preise an, sondern ändert auch eigenmächtig Verträge von Kunden.Kaum ein Auto wird in Deutschland von Interessenten der Elektroautomobilität mehr erwartet als das Model Y von Tesla (US88160R1014). Effizienz, Leistung und Reichweite kombiniert mit einem riesigen Ladevolumen und dem Zugang zum hauseigenen Supercharger Ladenetz machen den Crossover aus dem Hause von Elon Musk für Viele zum perfekten Alltagsauto, gerade auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...