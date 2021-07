Stavenhagen (ots) - Zum achten Mal in Folge startet Netto Deutschland am 26. Juli 2021 die beliebte Sammelkarten-Aktion 'Ozeanien'. Auf den Spuren der Urzeittiere werden in diesem Jahr Dinosaurier und andere Giganten zum Thema gemacht. Zusätzlich zum Sammelspaß gibt es also auch viel Wissenswertes über das Erdmittelalter, die Tiere oder die Fundorte der Dino-Knochen.Für jeden Einkaufswert von 10 Euro bekommen Netto-Kunden im Aktionszeitraum von acht Wochen ein Päckchen mit vier Sammelkarten gratis. Die Kartenpäckchen können außerdem für 0,50 Euro pro Stück erworben werden. Zusätzlich bietet Netto ein tolles Sammelalbum für 2,99 Euro sowie für jeweils 2,99 Euro drei verschiedene 3D-Dinosaurier aus Pappe zum Basteln, Sammlen und Spielen an.Die diesjährige Ozeanien-Aktion steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: Alle Produkte wurden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt und klimaneutral produziert, das bedeutet, dass die bei der Produktion entstandenen CO2-Emissionen durch die Unterstützung von Umweltprojekten kompensiert wurden. Bei der Verpackung der Sammelpäckchen wurde zudem komplett auf die Verwendung von Plastik verzichtet, wodurch alleine knapp 6 Tonnen Folienverpackungen eingespart werden konnten.Netto engagiert sich umfangreich im Bereich Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt, Produkte und die Menschen. So handelt der Lebensmitteldiscounter beispielsweise seit Anfang 2021 klimaneutral, bietet Produkte mit vielfältigen Nachhaltigkeitskennzeichnungen an oder kooperiert mit der Organisation 'Too Good To Go', die übrig gebliebene Lebensmittel rettet.Mehr unter www.netto.de.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/4974753