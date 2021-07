Heldenhafter Hacker, böse KI, verführerische virtuelle Realität: Videospiele und Filme kommen zwar nicht ohne Klischees aus, beschäftigen sich aber immer ernsthafter mit entsprechenden Themen. Hier kannst du dein Popkultur-Wissen unter Beweis stellen! Lange Zeit wurde in Hollywood eher herablassend auf Menschen mit besonderer Begeisterung für Computer und Coding geblickt. Nerds mit wenig sozialer Kompetenz, verschrobene Hacker mit schwarzem Hoodie oder skurrile Bösewichte, die die Welt mit flinken Fingern in den Untergang programmieren wollen, bestimmten das Bild in Filmen und Serien. Auch die Themen KI und virtuelle Realität wurden eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...