Asana-App für Zoom hilft dabei, Meetings ortsunabhängiger Teams effektiver zu machen

Heute hat Asana, Inc. (NYSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, bekanntgegeben, dass die Asana-App für Zoom nun neben mehr als 1.400 weiteren Tools für Produktivität und Zusammenarbeit im Zoom App Marketplace verfügbar ist. Mit der Asana-App für Zoom können ortsungebundene Teams ihre Meeting-Workflows verwalten und mühelos zusammenarbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005368/de/

Asana-Aufgaben können direkt in einem Zoom-Meeting erstellt und zugewiesen werden, um Aktionen zu erfassen, ohne zwischen den Anwendungen wechseln zu müssen. (Graphic: Business Wire)

Unternehmen weltweit setzen sich mit der nächsten Phase der Zukunft der Arbeit auseinander. Es ist wichtiger denn je, transparent zu machen, wer woran bis wann arbeitet. Laut dem Bericht zur Anatomie der Arbeit 2021 könnten einzelne Mitarbeiter mit verbesserten Prozessen 290 Stunden pro Jahr sparen, indem sie Rollen und Verantwortlichkeiten klarer definieren.

"Wir freuen uns darauf, unsere existierende Zoom-Integration weiter auszubauen, und Meetings für Teams noch effizienter zu machen", sagte Billy Blau, Head of Business and Corporate Development bei Asana. "Mit der heutigen Veröffentlichung vertiefen wir unsere Zusammenarbeit mit Zoom als Asana-Partner, um unverzichtbare Tools für die Zukunft der Arbeit zu bieten. Zusammen helfen wir unseren gemeinsamen Kunden, Meetings zu verbessern, so dass sie weniger Zeit mit Koordinierung und mehr mit wirklich wichtiger Arbeit verbringen können."

"Mit dem heutigen Start von Zoom Apps bieten wir Unternehmen weltweit die Möglichkeit, Meetings mit branchenführenden Apps wie Asana attraktiver und produktiver zu gestalten", so Ross Mayfield, Product Lead, Zoom Apps Integrations bei Zoom. "Asanas neue App für Zoom hilft Teams, sich besser zu konzentrieren, Verantwortlichkeiten zu verdeutlichen und zielgerichtet Fortschritte zu machen, sodass sie ihre Arbeit schneller erledigen können."

Mit der Asana-App für Zoom erhalten Teams einen besseren Überblick über Meeting-Themen und davor zu erledigende Aufgaben, sodass alle zur effektiven Zusammenarbeit beitragen können. Während des Meetings können Teams die Asana-App in Zoom öffnen und so der Tagesordnung folgen, sodass sich alle auf die geplanten Besprechungsthemen konzentrieren können. Nötige Aktionen werden in Echtzeit erfasst und der Meeting-Aufgabe zusammen mit der Meeting-Aufnahme hinzugefügt. Dadurch entsteht mehr Transparenz und Verantwortlichkeiten werden deutlicher. Außerdem müssen die Teilnehmer weniger zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln.

Zusammen verbessern Asana und Zoom, was vor, während und nach Meetings passiert:

Davor: Erstellen Sie ein Zoom-Meeting direkt in einer Asana-Aufgabe, in der Teams auch die Tagesordnung erstellen und miteinander teilen können. Indem sie die Meeting-Aufgaben in mehreren Projekten einbinden, erhalten Teams den nötigen Kontext, ohne die Meeting-Details manuell kopieren zu müssen.

Erstellen Sie ein Zoom-Meeting direkt in einer Asana-Aufgabe, in der Teams auch die Tagesordnung erstellen und miteinander teilen können. Indem sie die Meeting-Aufgaben in mehreren Projekten einbinden, erhalten Teams den nötigen Kontext, ohne die Meeting-Details manuell kopieren zu müssen. Während: Sie können Asana-Aufgaben direkt in einem Zoom-Meeting erstellen und zuweisen, um Aktionen zu erfassen, ohne zwischen den Anwendungen wechseln zu müssen.

Sie können Asana-Aufgaben direkt in einem Zoom-Meeting erstellen und zuweisen, um Aktionen zu erfassen, ohne zwischen den Anwendungen wechseln zu müssen. Danach: Durchsuchbare Zoom-Aufzeichnungen und Transkripte werden automatisch an die Aufgabe angehängt. Damit können alle Beteiligte nachschauen, worum es beim Meeting ging egal, ob sie dabei waren oder nicht.

Über Zoom Apps

Zoom Apps innerhalb des Produkts bieten eine nahtlose Erfahrung für die Nutzung Ihrer Lieblingsapps innerhalb von Zoom vor, während und nach Meetings. Verbessern Sie Ihre Produktivität mit Apps zur Freigabe von Dateien, für Projektmanagement, Whiteboards, und vielen anderen. Zoom-Apps fördern die Zusammenarbeit und optimieren die Ergebnisse von Meetings, indem nötige Aktionen direkt eingeleitet werden können.

Über Asana

Asana unterstützt Teams bei der Koordinierung ihrer gesamten Arbeit von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Vorhaben. Das Unternehmen Asana mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat in 190 Ländern mehr als 100.000 zahlende Kunden und Millionen von Kunden, die das kostenlose Abo nutzen. Internationale Kunden wie Amazon, Japan Airlines, Sky und Viessmann vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung der digitalen Transformation sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf: www.asana.com/de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005368/de/

Contacts:

Nicola Cunningham

press@asana.com