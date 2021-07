Der US-Konzern Johnson & Johnson wird wegen gut laufender Geschäfte in allen Sparten für das Geschäftsjahr 2021 optimistischer. Im zweiten Quartal legten die Erlöse deutlich um 27,1 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,48 Dollar (Plus von 48,5 Prozent) pro Papier. Eine starke Performance.Der Umsatz soll in diesem Jahr jetzt um 10,5 bis 11,5 Prozent auf 91,3 bis 92,1 Milliarden US-Dollar (77,5 bis 78,2 Milliarden Euro) steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch ...

