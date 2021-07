Seit Gründung 1992, vertreibt Erema North America (ENA), Ipswich, USA, Recyclingsysteme. Seit Dezember recycelt Prezero in Nordamerika mit der 1.000sten Maschine, die von der Erema Zentrale nach Nordamerika geliefert worden war, Post-Consumer-Abfälle. Prezero US ist eine Tochter von Prezero International, die 2018 durch die Übernahme eines Recyclingdienstleisters in den USA operativ tätig wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Los Angeles sammelt und verarbeitet an der Ost- und an der Westküste gewaschene ...

