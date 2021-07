Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 18. August 2021, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRätselhafter Mord an 36-JährigemEin freundlicher Handelsvertreter führt ein unauffälliges Leben, ist bei Nachbarn beliebt. Doch dann wird er ermordet aufgefunden. Die Polizei tappt bis heute im Dunkeln.Überfall auf Lkw-FahrerTäglich liefert ein Brummi-Fahrer Zigaretten im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus. Er gerät ins Visier einer Räuberbande, die es auf seine wertvolle Ladung abgesehen hat.Bei Anruf: Betrug!Die Polizei warnt aktuell vor Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Sie bieten telefonische Hilfe bei Computerproblemen an, um dann heimlich sensible Daten abzugreifen."XY"-Preis 2021Ohne Vorwarnung sticht ein Mann in einem Linienbus auf einen anderen ein. Alle Fahrgäste verlassen panisch den Bus - nur einer bleibt und rettet das Leben eines jungen Mannes.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4974845