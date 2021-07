--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neufassung mit Stellungnahme Wolf --------------------------------------------------------------------- Der österreichische Investor Siegfried Wolf hat am Mittwoch in einer Betriebsversammlung im MAN-Werk in Steyr der Belegschaft sein künftiges Team und weitere Details zu seinen Plänen präsentiert. Kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...