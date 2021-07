David Frost, der britische Minister, der für die Umsetzung des Brexit-Deals verantwortlich ist, stellte am Mittwoch fest, dass man nicht in der Lage gewesen sei, das Potenzial der Partnerschaft zwischen Großbritannien und der EU auszuschöpfen, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Wir haben versucht, das Nordirland-Protokoll in gutem Glauben zu betreiben." ...

