Der EUR/JPY baut die Gewinne vom Dienstag um die Marke von 130,00 aus - Die US-Renditen erholen sich und halten die JPY-Verkaufsstimmung aufrecht - Die Aufmerksamkeit der Märkte bleibt auf die EZB-Sitzung am Donnerstag gerichtet - Der Verkaufsdruck in der japanischen Währung hält die Erholung beim EUR/JPY am Mittwoch aufrecht. EUR/JPY erholt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...